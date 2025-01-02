Beşar Esad'a suikast girişimi iddiası: Zehirle öldürmeye çalıştılar

Haber Merkezi

Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı.

Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esad rejimi düştü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esad, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Rusya'da sığınmacı konumunda bulunan devrik lider Esad'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BEŞAR ESAD ZEHİRLENDİ

The Sun gazetesinin Rus yetkililere dayandırdığı iddiaya göre, Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad, kaçtığı Moskova'da suikasta uğradı.

58 yaşındaki Esad'ın Moskova'da zehirlendiği, tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

Putin koruması altında Moskova'da saklanan Esad ile ilgili suikast girişimi iddiaları, Rusya kökenli Telegram hesabı General SVR'den geldi.

"DURUM KISMEN KONTROL ALTINDA"

Kanalda şu iddialara yer verildi:

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğuna dair ciddi şüpheler var. Pazar günü öğleden sonra Esad, korumalarına kendini kötü hissettiğini, nefes almakta zorlandığını belirterek tıbbi yardım çağırmalarını istedi. Bu talebin hemen ardından Esad şiddetli bir öksürük krizine girdi ve nefes almakta güçlük çekti. Kendisine su verildi, durum kısmen kontrol altına alında, ancak nefesi tamamen normale dönmedi. Doktorlar yanına gittiğinde durumu iyice kötüleşmişti. Esad'ı bulunduğu yerde tedavi etmek için kaldığı yere ek ekipler gönderildi.

VÜCUDUNDA ZEHİR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtildi.

Yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu tespit edildi.

RUSYA HENÜZ DOĞRULAMADI

Habere ilişkin The Sun gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da teyit gelmedi.