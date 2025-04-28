Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye topraklarında 61 yıldır hüküm süren Esad Ailesi'nin kanlı rejimi, 8 Aralık 2024 tarihinde halkın ve muhalif grupların ayaklanmasıyla son buldu.

Rejimin çöküşüyle, Esad Ailesi'ne ait yapılar ve mal varlıkları halk tarafından yağmalandı, ülke genelindeki heykeller yıkıldı.

Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçıp ülkeleriyle tüm bağlantılarını koparmasının ardından Suriye'de, yeni bir hükümet kurularak normalleşme süreci başlatıldı.

HAFIZ ESAD'IN MEZARI YAĞMALANDI

Bu süreç devam ederken Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının bulunduğu Lazkiye'nin Kardaha kasabasındaki türbe, kimliği belirsiz kişilere yağmalandı.

KEMİKLERİ KAÇIRILDI

Beton mezarı kıran şüphelilerin, Hafız Esad'ın kemiklerini kaçırdığı ortaya çıktı.

Türbede çekilen videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

MEZAR DAHA ÖNCE DE YAKILMIŞTI

Aralık 2024'te çıkan isyanlarda Esad Ailesi'nin ülkeden kaçtığının öğrenilmesiyle halk, türbeyi basmış ve mezara zarar vermişti.

Benzin dökülerek yakılan mezar, bu saldırıda ağır tahribata uğramıştı.