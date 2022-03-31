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    Beyaz Saray: Putin yanlış yönlendirildi

    Beyaz Saray, Vladimir Putin'in savaş konusunda yanlış yönlendirildiğine ve Rus ordusuyla gerilim yaşadığına dair istihbarat aldıklarını açıkladı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:37
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    Beyaz Saray: Putin yanlış yönlendirildi

    Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

    Kate Bedingfield, Amerikan basınında yer alan "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.

    "YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİĞİNE DAİR BULGULAR VAR"

    Vladimir Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullandı:

    "Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

    Beyaz Saray: Putin yanlış yönlendirildi #1

    "SAVAŞ STRATEJİK HATAYA DÖNÜŞTÜ"

    Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.


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