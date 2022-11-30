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    Beyaz Saray, Rus Wagner grubunu terör örgütü ilan edebilir

    ABD medyası, Biden yönetiminin, Rusya merkezli bir askeri şirket olan Wagner Grubu'nu terör örgütü ilan etmeyi planladığı bildirildi.
    • 30.11.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:01
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    Beyaz Saray, Rus Wagner grubunu terör örgütü ilan edebilir

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 9 ay geride kalırken, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'den savaşla ilgili yeni bir iddia geldi.

    Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna işgalinde rol oynadığı düşünülen Rusya merkezli askeri şirket Wagner Grubu'nu "terör örgütü ilan etmeyi planladığı" bildirildi.

    Nihai karar henüz verilmedi

    Biden yönetiminin, konuyla ilgili nihai kararı henüz vermediği kaydedildi.

    Yaptırım uygulanabilir

    İHA'nın aktardığına göre; Wagner Grubu'nun terör ile ilişkilendirilmesi halinde ABD'nin, grup ve üyelerine karşı yasal tedbirler alabileceği ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.

    Beyaz Saray, Rus Wagner grubunu terör örgütü ilan edebilir #1


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