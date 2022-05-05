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    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın kendi açısından savaşı çoktan kaybettiğini açıkladı.
    • 05.05.2022 - 01:06
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    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş sebebiyle Ukrayna'nın yanında duran Beyaz Saray'ın açıklamaları devam ediyor.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

    "Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz"

    Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti #1

    "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti"

    AA'nın haberine göre Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.


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