Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık

DHA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Leavitt, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in İstanbul'da bir araya gelmesinin zamanının geldiğini söylüyor. Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?' sorusunu yanıtladı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA BUNA AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sözcü Leavitt, şunları söyledi:

Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi fakat her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük.



Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım.

HEYETLER ÇIRAĞAN SARAYI'NDA BİR ARAYA GELDİ

Rusya heyeti önceki akşam, Ukrayna heyeti ise görüşme günü İstanbul'a ulaşmıştı.

İstanbul'da barış zirvesi düzenlenmiş, Rus ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin arabuluculuğunda daha önce gerçekleşmiş biner kişilik esir takasını hatırlatmış, toplantının ateşkes ve barış için önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

MÜZAKERELERE DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BAŞKANLIK ETTİ

Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı müzakereler yaklaşık bir saat sürmüştü.

Fidan, görüşmelerin verimli geçmesini ve somut ilerleme sağlanmasını umduklarını ifade etmiş, Türkiye'ye duyulan güvenin önemini vurgulamıştı.

DÜNYA'NIN GÖZÜ KULAĞI İSTANBUL'DAYDI

Rusya heyetinde Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinde ise Rüstem Umerov yer almıştı.

Zelensky, Ukrayna'nın mantıklı ve gerçekçi öneriler sunduğunu, ancak Rusya'nın henüz ateşkes memorandumu paylaşmadığını belirtmişti.

Türkiye, 2022'den beri arabuluculuk çabalarını sürdürürken, iki tarafı İstanbul'da buluşturmayı başardı.

Yerli ve yabancı basın, zirveye yoğun ilgi gösterdi.