Beyaz Saray yetkililerinde görülen Havana Sendromu araştırılıyor

İki yetkilide görülen vaka sonrası ABD'de harekete geçti. Vakaların detaylıca araştırıldığı, olayla ilgili iki ülkenin gündeme geldiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkililerini hedef alan, "Havana Sendromu" olarak adlandırılan iki gizemli rahatsızlık vakası, ABD'nin gündemine oturdu.

CNN International'ın haberine göre, ilk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa, ABD topraklarında da rastlandı.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİNİ ETKİLEYEN VAKA

Kişilerde baş dönmesi (vertigo) ve uykusuzluk (insomniya) gibi semptomlara yol açan hastalığın, Beyaz Saray'ın Ellipse adlı kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.

Bir başka vakaya da Virginia eyaletinde, köpeğiyle yürüyen başka bir Beyaz Saray yetkilisinde rastlandığı aktarıldı.

VAKALAR ARAŞTIRILIYOR

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan kamu görevlilerinin sağlığının kendileri için öncelik olduğunu ve söz konusu vakaların detaylıca araştırıldığını kaydetti.

Pentagon'un söz konusu olaylar hakkında bu ay başında Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerini bilgilendirdiği bildirildi.

Saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği ancak bunu söylemek için yeterli bilginin bulunmadığı ifade edildi. Soruşturmaya dahil olan başka bir ABD'li yetkili ise Çin'in de "şüpheliler" arasında olduğu bilgisini paylaştı.

"BEYAZ SARAY'A YAKIN YERDE GERÇEKLEŞMESİ ENDİŞE VERİCİ"

Öte yandan, Pentagon ve konuyu araştıran diğer kurumların, ne olduğuna dair henüz net bir sonuca varamadığı aktarıldı.

Haberde, "Beyaz Saray'a bu kadar yakın bir yerde böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması özellikle endişe verici." denildi.

HAVANA SENDROMU NEDİR

Kanada'nın Havana Büyükelçiliği'nde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.