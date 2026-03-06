Beyaz Saray'da dua seansı: Trump için bir araya geldiler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin dört bir yanından gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan bir heyeti Oval Ofis’te ağırladı.

TRUMP İÇİN DUA ETTİLER

Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerde, grubun Trump’ın etrafında kenetlenerek ellerini omuzlarına koyduğu ve başkan için dua ettiği görüldü.

Dua, şu sözlerle başlıyor:

"Senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek, senin bereketinin ve lütfunun devamlı onun üzerinde olması için dua ediyoruz."

Metin, Tanrı'dan Trump'ın kalbine ve zihnine göklerden gelen bilgelik vermesini, zor zamanlarda rehberlik etmesini ve ulusu "Tanrı'nın gözetiminde, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus" haline getirmesini diliyor.

Dua, "İsa'nın adıyla" diyerek sona erdi.

Törenin nedeni resmi olarak açıklanmasa da, dua metninde "bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlar" ifadesi dikkat çekiyor.