Beyaz Saray'da hatalı korona testi krizi

ABD Başkanı Trump'ın basına tanıttığı ve Beyaz Saray'da da kullanılan test kitlerinin, hatalı sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

New York Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övülen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan koronavirüs test kitlerinin, hatalı sonuçlar verdiğini açıkladı.

New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen hızlı test kitinin hatalı sonuçlar verdiğini, Cepheid adlı firmanın testi ile karşılaştırarak tespit etti.

POZİTİF VAKALARDA NEGATİF SONUÇ VERİYOR

Cepheid adlı firmanın testi ile 101 denekte 31 vaka tespit edildi. Abbott testi ise pozitif vakaların yüzde 48’inin negatif olduğu sonucunu verdi. Sonuçlara itiraz eden Abbott şirketi ise uygulama esnasında testlerin tasarlandığı şekilde kullanılmadığını açıkladı.