Beyaz Saray'da Ukrayna Zirvesi: Zelensky takım elbise giydi

Alaska'daki tarihi zirvenin ardından süreci bir adım daha ileriye götürecek ikinci görüşme için geçtiğimiz günlerde tarih verildi...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirilmişti.

"DAVET İÇİN MİNNETTARIM"

Zelensky, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Pazartesi günü, Washington D.C.'de Başkan Trump ile bir araya gelerek, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm ayrıntıları görüşeceğim. Davet için minnettarım.



Avrupalıların, Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda Amerikan tarafının verdiği olumlu sinyalleri de görüştük. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

AVRUPALI LİDERLER DE GÖRÜŞMEYE KATILIYOR

Ukrayna'da sağlanmaya çalışan ateşkeste masadaki aktörlerden biri de Avrupa...

Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı İle ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye Fransa, İngiltere, İtalya, Finlandiya ve Almanya liderlerinin de katılacağı açıklanırken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de görüşmede yer alacak.

ZELENSKY, TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE TAKIM ELBİSE İLE GELECEK İDDİASI

Beyaz Saray'daki tarihi görüşme öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelensky görüşmesinde tartışma konusu olan Zelensky'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zelensky'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

DONALD TRUMP'TAN ZİRVE ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım. Bu savaşı durdurmak için buradayım. Tüm eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım" vurgusu yaptı.

AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, başkent Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde bazı Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katıldı.

SİYAH CEKET GİYDİ

Zelensky'nin Trump'la 20.15'te gerçekleştireceği görüşme öncesi başkent Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde bazı Avrupalı liderler ile bir araya geldiği anlar kameralara yansıdı.

Zelensky'nin toplantıda siyah ceket giydiği görüldü.