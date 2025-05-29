Beyaz Saray'dan Harvard'a eleştiri: LGBTQ mezunlarına değil, tesisatçıya ihtiyacımız var

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Trump yönetimi ve üniversiteli gençler arasında kriz giderek büyüyor...

Trump yönetimi, üniversitelerde Filistin'i destekleyen öğrenciler istemiyor, bu yönde de politikalara imza atıyor.

Bu politikalar karşısında da üniversiteleri zorlamak isteyen Trump yönetimi, dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı.

"HARVARD'LI LGBTQ MEZUNLARINA İHTİYACIMIZ YOK"

Harvard Üniversitesi'nin fonlarını kesen Trump yönetimi, okul mezunlarıyla ilgili eleştiride bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü "Harvard'lı LGBTQ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, queer) mezunlarına değil, tesisatçıya ve elektrikçiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN'IN ZANAATKARA İHTİYACI VAR"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Amerika'nın 'LGBTQ Harvard mezunları' yerine daha fazla zanaatkara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fox News'e konuşan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi mükelleflerinin parasını Amerikan değerlerini teşvik eden ve ülkede en çok ihtiyaç duyulan becerileri öğreten kurumlara vermek istediğini ifade etti.

"TESİSATÇILAR, LGBTQ MEZUNLARINDAN DAHA DEĞERLİ"

Leavitt, Trump yönetiminin tesisatçıları ve elektrikçileri 'LGBTQ mezunlarından' daha değerli gördüğünü belirtti.

Leavitt'in açıklamaları, Trump'ın Amerika'nın en eski üniversitesi olan Harvard'dan tahmini 100 milyon dolarlık fonu çekmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARI

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla 'Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü' kurulmuştu.

HARVARD'A SAĞLANAN FONLARI DURDURMUŞTU

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ DURDURULMUŞTU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesi'ne mektup göndererek, okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.