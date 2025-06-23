Beyaz Saray'ı koruyan hava savunma sistemleri aktifleştirildi

İran’ın Katar’daki Amerikan askeri üssünü hedef alan saldırısının ardından, ABD’nin başkenti Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Olası tehditlere karşı Beyaz Saray çevresindeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

MİSİLLEME İHİTİMALİNE KARŞI BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE ALARM

Pentagon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tahran yönetiminin Katar'da bulunan Amerikan hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından, Washington hava sahasında olağanüstü bir hareketlilik gözlendi. Savunma Bakanlığı, olası misilleme veya güvenlik riski ihtimaline karşı başkent semalarında konuşlu hava savunma sistemlerini hazır konuma getirdi.

Beyaz Saray’ın yanı sıra stratejik bazı hükümet binalarının üzerinde devriye uçuşları da artırıldı. Yetkililer, saldırının ardından doğrudan Washington’a yönelik bir tehdit bulunmadığını, ancak ihtiyati tedbir kapsamında tüm risk senaryolarının değerlendirildiğini bildirdi.

SAVUNMA SİSTEMİ AKTİVE EDİLDİ

Beyaz Saray’ın karşısında yer alan bir federal hükümet binasının çatısında hava savunma sistemi görüntülendi.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Olay, ABD-İran arasındaki gerilimin bölgesel sınırları aşıp küresel bir güvenlik krizine dönüşebileceği endişesini de beraberinde getirdi.

Beyaz Saray’dan ise saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kaynaklar ulusal güvenlik konseyi düzeyinde olağanüstü toplantı yapıldığını aktardı.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin Beyaz Saray’daki Durum Odası'nda olduklarını bildirdi.

Toplantıda İran’ın saldırılarının kapsamı, ABD’nin askeri üslerine verilen hasar ve muhtemel karşı saldırı seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.