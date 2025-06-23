İran: Katar'daki ABD üssü yok edildi

İran-İsrail savaşına ABD'nin de dahil olmasıyla gerilim arttı..

ABD'nin saldırısı sonrası İran'dan misilleme geldi.

İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. Saldırı sonrası, Katar Doha'dan patlama sesleri duyuldu.

Konuya ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi..

"ABD'NİN KATAR'DAKİ ÜSSÜ YOK EDİLDİ"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

"BU EYLEM DOST KATAR'A TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.