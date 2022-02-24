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    Biden: ABD ve müttefikleri Rusya'ya karşılık verecek

    Biden: ABD ve müttefikleri Rusya'ya karşılık verecek

    ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Donbas'a başlattığı operasyonla ilgili ülkesinin müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vereceğini açıkladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 06:36
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 07:04
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    Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuyla ilgili "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

    "PUTİN SAVAŞI SEÇTİ"

    Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

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    "KONUYLA İLGİLİ, AMERİKAN HALKINA HİTAP EDECEĞİM"

    Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

    Biden: ABD ve müttefikleri Rusya ya karşılık verecek #1

    "UKRAYNA'NIN CESUR VE GURURLU HALKI İÇİN DUA EDECEĞİM"

    NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

    Biden: ABD ve müttefikleri Rusya ya karşılık verecek #2

    Biden: ABD ve müttefikleri Rusya ya karşılık verecek #3


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