Biden, Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gerçekleşen "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamalarında ilginç bir an yaşadı. Herkes coşkuyla dans ederken, Biden bir dakikadan uzun bir süre boyunca hareketsiz kaldı.

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Herkes dans ederken o dondu kaldı

Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre “dondu” kaldı.

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.

Garip davranışları ve düşüşleriyle nam saldı

Biden daha önce birçok kez yere düştüğü görüntülerle medyaya yansımıştı.

Uçağa binerken merdivenlerden ve bisikletten düşen, ayağının kum torbasına takılması sonrası yerden uzun süre kalkamayan Biden'ın ayrıca basın mensuplarının karşısında konuştuktan sonra kürsüdeki garip hareketleri de gündem olmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)