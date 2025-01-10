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Biden'dan, Gazze'de ateşkes açıklaması: Gerçek bir ilerleme kaydettik

Biden'dan, Gazze'de ateşkes açıklaması: Gerçek bir ilerleme kaydettik ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve bu konuda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti.