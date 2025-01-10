Biden'dan, Gazze'de ateşkes açıklaması: Gerçek bir ilerleme kaydettik

AA
Beyaz Saray'da düzenlediği Los Angeles'taki yangınlarla ilgili basın brifinginde Gazze'deki son duruma değinen ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesten umutlu olduğunu söyledi.
"GERÇEK BİR İLERLEME KAYDEDİYORUZ"
Biden, "Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) Gerçek bir ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.
Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile de görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini dile getiren Biden, Avn'ın başarılı olacağına inandığını vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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