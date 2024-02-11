Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınından bu yana Gazze'de başlattığı katliamlara bir yenisinin daha eklenmesinden endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Filistinli sivillerin son sığınağı haline gelen, Mısır sınırındaki Refah kentini de işgale hazırlandıklarını açıklamıştı.

Kentte savaş nedeniyle sığınanlarla birlikte 2 milyona yakın insanın zor koşullar altında yaşamaya çalıştığı biliniyor.

Bu insanların da bölgeden sürülmesine neden olacak operasyona tepkiler giderek artıyor.

"Netanyahu, Refah'ta insanların güvenliğini sağlamalı"

Konuyla ilgili ABD yönetiminden bir açıklama daha geldi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik verdiği desteği bir kez teyit ettiği aktarılarak, görüşmede Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığı ifade edildi.

Biden’ın Netanyahu’ya mümkün olan en kısa sürede tüm esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini aktardığı belirtilen açıklamada,

Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu.

ifadelerine yer verildi.

Biden’ın görüşmede Netanyahu’ya ABD’nin İsrail’in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceğini yinelediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Başkan, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar.

ABD, İsrail'i hem eleştiriyor, hem de silah ve mühimmat ağlıyor

Biden ve yönetimi, savaşın başından beri İsrail'i desteklerken, uluslararası arenada gelen tepkilerin artması sonrası, İsrail'in sivil katliamlarını eleştirir açıklamalarda bulunur oldu.



Buna rağmen ABD yönetimi, halen İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardıma devam ediyor.

