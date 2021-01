ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Ulusal Muhafız personeline teşekkür etmek amacıyla, ellerinde çikolatalı kurabiye sepetleriyle ziyarette bulundu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nnda çıkan olaylardan iki hafta sonra, Çarşamba günü göreve başladı. Büyük bir olay yaşanmadan gerçekleşen açılış için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

Joe Biden'ın eşi Jill Biden, askerlere teşekkür etmek amacıyla ellerinde kurabiye dolu sepetlerle Ulusal Muhafızlara "habersiz" bir ziyaret yaptı.

Biden'ın eşinden Ulusal Muhafızlara kurabiye sürprizi-VİDEO

"BEYAZ SARAY SİZE KURAPİYE PİŞİRDİ"

Kongre Binası önündeki bir grup Muhafız üyesiyle görüşen First Lady, “Başkan Biden ve ailesi adına teşekkür etmek istiyorum. Beyaz Saray size biraz çikolata parçacıklı kurabiye pişirdi. Hepsini kendim pişirdim diyemem." dedi.

"BEN DE BİR ULUSAL MUHAFIZ ANNESİYİM"

Jill Biden askerlere, 2015 yılında 46 yaşında beyin kanserinden ölen oğlu Beau’nun 2008'de Irak’ta bir yıl görev yaptığını, bir yıl da Delaware Ordusu Ulusal Muhafız üyesi olduğunu söyledi.

"Bu yüzden ben bir Ulusal Muhafız annesiyim,” dedi ve sepetlerin, eyaletlerini terk edip ülkenin başkentine geldikleri için “küçük bir teşekkür” olduğunu belirtti.

"AİLEMİZİN KALBİNDE ÖZEL BİR YERİNİZ VAR"

“Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım” diyen First Lady, “Ulusal Muhafızlar, Bidenlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacaktır." diyerek sözlerini bitirdi.