Bild'den, Başbakan Merkel Afganistan'da başarısız oldu yorumu

Tahliyelerin vaktinde gerçekleştirilmemesine tepki gösteren gazete, "Merkel hiçbir şey yapmadı" dedi.

Alman basını, Afganistan'dan tahliyeler konusunda geç kalındığı gerekçesiyle Başbakan Angela Merkel hükümetini eleştirdi.

Bild gazetesinin haberinde, Kabil'deki ihmal üzerine yapılan tartışmaların bir anlamının olmadığı belirtildi.

ALMAN HÜKÜMETİNE KABİL TEPKİSİ

"Bakanları başarısızken Merkel neden hiçbir şey yapmadı?" sorusunun yöneltildiği haberde, federal bakanların Kabil'e dair yanlış tahminlere bel bağladığı kaydedildi.

Berlin yönetimi işaret edilerek, "Alman vatandaşlarını ve Afgan yardım görevlilerini olabildiğince çabuk tahliye etmek yerine tereddütte kaldılar." denildi.

"MERKEL HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

67 yaşındaki Başbakan Angela Merkel'in de eleştirildiği haberde, Şansölye'nin İngiltere ve ABD gibi kurtarma görevlerine yeşil ışık yakmak yerine hiçbir şey yapmadığı aktarılarak, şu görüş paylaşıldı:

"Vahim sonuçlar: Alman askerleri, şehir Taliban tarafından işgal edilene kadar Kabil'e doğru yola çıkmadı. Yerli Afgan çalışanların çoğu, uçağa binemeyecek çünkü Taliban, yabancı pasaportları yoksa havaalanına gitmelerine izin vermez."