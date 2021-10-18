Hastanede tedavi altına alınan Demokrat Partili eski siyasetçiyle ilgili süreç, New York'ta devam edecek.

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'ndeki yoğun bakım ünitesine tedbir amaçlı yatırılan Clinton, ateşi düşürüldükten sonra eşi Hillary Clinton ile bugün hastaneden ayrıldı.

HASTANEDEN AYRILDI

Irvine Sağlık Tıp Departmanı Direktörü Alpesh N. Amin, "Başkan Clinton bugün taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü." ifadesini kullanarak antibiyotik tedavisine New York'ta devam edileceğini belirtti.

ABD'nin 42. Başkanı olan 75 yaşındaki Clinton, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı ve 2010'da atardamarının açılması operasyon geçirmişti.

Bill Clinton taburcu edildi ViDEO

KALP YA DA KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DEĞİL

Bill Clinton'ın ofisinden yapılan açıklamada, özel bir etkinlik için Kaliforniya'da olan eski ABD başkanının yorgun hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Bu arada doktorlar, Clinton'ın hastaneye yatışının kalp ya da koronavirüsle ilgili olmadığını söylemişti.

Bill Clinton, 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevinde bulunmuştu.