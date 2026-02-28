Bill Clinton'dan Epstein açıklaması: Suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim

ABD Adalet Bakanlığı tarafından küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'e ilişkin yayınlanan belgelerde, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a ait fotoğraf ve belgeler de ortaya çıkmıştı.

Epstein soruşturması kapsamında ifade veren Clinton, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformunda Komite üyelerine yaptığı açılış konuşmasının metnini paylaştı.

"ONU BİZZAT İHBAR EDERDİM"

Clinton, Epstein'in suç faaliyetlerini bilmediğini savunduğu konuşmasında, "En ufak bir haberim olsaydı sadece onun uçağına binmemekle kalmaz, onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum. Tatlı anlaşmalar yapılmasına izin vermezdim." beyanında bulundu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE SORULARI CEVAPLAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Epstein ile kısa süreli tanışıklığının suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini savunan Clinton, bu yüzden pek çok soruya "Hatırlamıyorum." diye cevap verebileceğini belirtti.

Clinton, "Ama bildiğim gerçeklerle tutarlı olarak, elimden gelenin en iyisini yaparak cevaplamaya hazırım." ifadesini kullandı.

"NE YAPMADIĞIMI BİLİYORUM"

Epstein'e atfedilen suçların bir daha asla yaşanmaması adına Komiteyle bildiklerini paylaşmak istediğini belirten eski ABD Başkanı, hayatları mahvolan kızların ve kadınların sadece adaleti değil iyileşmeyi de hak ettikleri gerekçesiyle ifade verdiğini vurguladı.

Clinton, "Ne gördüğümü biliyorum, daha da önemlisi ne görmediğimi. Ne yaptığımı biliyorum, daha da önemlisi ne yapmadığımı." beyanında bulundu.

EPSTEIN DOSYALARINDA ADI GEÇİYOR

New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde sorgusunun gün boyu sürmesi beklenen eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgisine ulaşılmış ve jakuzide kadınlarla fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski Başkan'ın 2000'li yılların başlarında Epstein herhangi bir cinsel suçtan yargılanmadan önce, Clinton Vakfı gezileri için onun uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.

ABD'DE JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.