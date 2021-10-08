Bill Gates, ABD'nin en zenginleri listesinde geriledi

2017 yılına kadar Amerika'nın en zengini olarak bilinen Gates, unvanını üç yıl önce kaptırdı. Son listeye göre Gates, listenin dördüncü sırasına kadar düştü.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile dünyanın en pahalı boşanmalarından birine imza atmıştı.

Gates, eski eşiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretmişti.

ABD'NİN ZENGİNLER SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Uzun bir süre ABD'nin en zenginleri listesinde birinci ya da ikinci sırada yer alan Gates'in söz konusu serisi, kısmen boşanmasına bağlı hisse senedi transferleri nedeniyle sona erdi.

Gates, 1991'den beri ilk kez her yıl ABD'deki en zengin insanları sıralayan Forbes 400'de ilk ikiye giremedi.

BILL GATES ÜÇ İSMİN GERİSİNDE KALDI

Bill Gates'in serveti bir yıl öncesine göre 23 milyar dolar artarak yaklaşık 134 milyar dolara çıkarken, bu miktar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i yakalamaya yetmedi.

Amerikalı milyarder, bu üç ismin arkasından listenin dördüncü sırasında yer aldı.

AMERİKALI MİLYARDERİN SERVETİ

Forbes'in haberine göre; Bill Gates, evliliğini sürdürseydi, listenin üçüncü sırasındaki Zuckerberg'den daha zengin olacaktı.

Gates'in servetinin yaklaşık dörtte biri, 3 Eylül itibarıyla 31 milyar dolar değerindeki Microsoft'taki tahmini yüzde 1,3 hissesinden geliyor.

Microsoft'un kurucusunun servetinin geri kalanının, diğer varlıklarının yanı sıra yatırım şirketi Cascade Investment LLC kaynaklı olduğu belirtiliyor.

2017'YE KADAR ABD'NİN EN ZENGİNİYDİ

Gates, 2017 yılına kadar Amerika'nın en zengin kişisi olarak biliniyordu.

Jeff Bezos, 2018 yılında Gates'i geçerek en zenginler listesinin ilk sırasındaki yerini aldı. 2020'nin sonlarında Musk, Tesla'nın yükselişinin ardından Gates'i geride bıraktı.

Ağustos ayında Gates, büyük ölçüde Melinda'ya yaptığı hisse transferleri nedeniyle ilk kez Zuckerberg'in gerisine düştü.