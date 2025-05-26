Bill Gates açıkladı: Yapay zekanın alt edemeyeceği 3 meslek

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Yapay zekanın (AI) iş dünyasındaki etkisi her geçen gün daha da belirginleşiyor.

Fabrikalardan ofislere, lojistikten müşteri hizmetlerine kadar pek çok sektörde insanlar yerlerini algoritmalara bırakmaya başladı.

Bu dönüşüm, hem iş gücü piyasasını hem de mesleklerin geleceğini sorgulatıyor.

Teknoloji devlerinin yöneticileri de geleceğe dair dikkat çekici öngörülerde bulunuyor.

YAPAY ZEKAYA DİRENÇLİ ÜÇ MESLEK

Teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın etkisiyle şekillenen bu yeni dönemde bazı mesleklerin hala insanlara ihtiyaç duyacağını savundu.

The Indian Express’e konuşan Gates, gelecekte varlığını sürdürecek üç meslek grubunu açıkladı.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILARI

Gates’e göre bu mesleklerin başında bilgisayar programcıları geliyor.

Yapay zekanın, kod üretme konusunda etkileyici ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Gates, "Bilgisayar programcıları ve geliştiricilere halen ihtiyaç olacak. Yapay zeka insanlar gibi hassas ve doğru kod üretemiyor. Geliştiricilere halen kodları düzeltme, geliştirme ve ileriye götürmede kritik bir rol düşüyor." dedi.

ENERJİ UZMANLAR

İkinci olarak enerji uzmanlarını örnek gösteren Gates, bu alandaki altyapıların son derece karmaşık yapılar içerdiğini belirtiyor.

Enerji sistemlerinin doğru yönetimi ve stratejik kararların alınması noktasında insan faktörünün vazgeçilmez olduğunu söyleyen Gates, "Enerji altyapıları son derece karmaşık olduğundan ve sistemlerin derinlemesine anlaşılması gerektiğinden stratejik karar vermek tamamen insanların ayrıcalığı olmaya devam edecek." dedi.

BİYOLOGLAR

Son olarak biyologlara dikkat çeken Gates, yapay zekanın büyük veri setlerini analiz edebilse de, yeni bilimsel teoriler geliştirme ve kritik varsayımlar üretme kapasitesinden yoksun olduğunu belirtiyor.

Gates bu konu meslek hakkında, "Yapay zeka büyük miktarda veriyi işleyebiliyor fakat kritik varsayımlarda bulunma ve yeni bilimsel teoriler keşfetme yeteneğinden yoksun olduğu için biyologlar akıllı algoritmaların saldırısından korunacak gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

Gates ayrıca biyolojik düzeyde teşhis ve araştırmanın insan müdahalesinin vazgeçilmez olduğu alanlar olduğunu da dile getirdi.