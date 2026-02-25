ABD ve Çin etkisi: Alman otomotiv sektörü zor günler geçiriyor

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren ve sızdırmazlık teknolojileri üzerine uzmanlaşan Dostech gibi pek çok küçük tedarikçi, 2018 yılında başlayan elektrikli ulaşım hamlesinin ardından ciddi bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı.

Moessingen merkezli firmanın kurucu ortağı Steffen Braun, sektörün artık eski güvenini kaybettiğini ve yatırım yapmanın her geçen gün daha riskli hale geldiğini ifade ediyor.

Alman otomobil devlerine göbekten bağlı olan bu tür küçük ve orta ölçekli işletmeler, ana üreticilerin yaşadığı krizden doğrudan etkilenerek personel sayılarında kısıtlamaya gitmek zorunda kalıyor.

Otomotiv odaklı gelirlerin hızla düşmesi, bölgedeki sanayi ekosisteminin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken yerel işletmelerin ayakta kalma mücadelesini de zorlaştırıyor.

ÇİNLİLER PAZARI ELE GEÇİRİYOR

Dünya çapında üretim mükemmelliğinin simgesi haline gelen Mercedes ve Porsche gibi markaların anavatanı olan eyalet, son dönemde Çinli üreticilerin agresif rekabetiyle sarsılıyor.

Elektrikli araçlara geçiş sürecindeki dengesizlikler ve hızla artan üretim maliyetleri, on yıllardır süregelen Alman otomotiv hakimiyetini küresel pazarda ciddi şekilde tehdit ediyor.

Tedarik zincirindeki talep azalması sadece büyük üreticileri değil, aynı zamanda belediye hizmetlerini ve genel iş güvenliğini de tehlikeye atarak toplumsal bir huzursuzluğa yol açmış durumda.

Ekonomistler, sanayi devlerinin yaşadığı bu kan kaybının bölge genelindeki yüzlerce küçük üreticiyi iflasın eşiğine getirdiğini ve acil müdahale gerektiğini vurguluyor.

EKONOMİK DURGUNLUK SEÇMENİN BİR NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Baden-Württemberg eyaletinde 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde, ekonomik gerileme ve sanayideki daralma, seçmenlerin en büyük endişesi haline geldi.

Mevcut ekonomik tablo, bölge halkında derin bir gurur kaybı hissi yaratırken bu durum siyasi söylemlerin de sertleşmesine ve aşırı sağcı partilerin güç kazanmasına zemin hazırlıyor.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakar yapının seçimleri kazanma ihtimali yüksek görülse de yapısal krizin boyutu, siyasi aktörlerin işini zorlaştırıyor.

Bölgesel ekonomideki bu büyük dönüşüm, Almanya'nın ihracat lokomotifi olan bir eyaletin ilk kez bu kadar savunmasız kaldığını tüm dünyaya gösteriyor.

Grafik: Almanya'nın bir eyaleti olan Baden-Württemberg ile Almanya genelinin 2017–2024 yılları arasındaki reel GSYH (GDP) büyüme oranları.

İHRACAT DEVİ EYALET, ÜLKE GENELİNDEN DAHA FAZLA KÜÇÜLÜYOR

Baden-Württemberg, Almanya’nın toplam ihracatının yüzde 15,5’ini tek başına göğüslemesine rağmen, sanayide yaşanan yapısal değişimden en ağır darbeyi alan bölge olarak dikkat çekiyor.

İmalat sektörünün eyaletin katma değerindeki payı yüzde 38,1 gibi yüksek bir orandayken, bu bağımlılık kriz döneminde eyaleti ülke genelinden daha kırılgan hale getirdi.

Rakamlara bakıldığında, 2024 yılında Almanya ekonomisi yüzde 0,2 oranında küçülürken Baden-Württemberg ekonomisinin yüzde 0,4 oranında daralması durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Ülke geneli mütevazı bir toparlanma emaresi gösterse de otomotivin kalbi olan bu eyalet için ekonomik daralmanın önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Grafik: Baden-Württemberg ile Almanya'nın 2023–2026 arasındaki işsizlik oranları.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE GÜMRÜK VERGİLERİ DARBEYİ VURDU

Ifo ekonomisti Robert Lehmann tarafından yapılan analizlere göre, dünya ticaretini altüst eden ABD kaynaklı gümrük vergileri en çok ihracat odaklı ekonomileri hedef alıyor.

Otomotiv sektörünün ihracattaki devasa payı, Baden-Württemberg'i bu tür küresel ticaret kısıtlamalarına karşı tamamen açık ve korumasız bir pozisyonda bırakıyor.

Küresel pazarlardaki bu belirsizlik ortamı, bir zamanlar canlı bir otomotiv merkezi olan Almanya'nın bu kritik bölgesini derinden sarsmaya devam ediyor.

Ekonomistler, durgunluğu aşmak ve sanayi mirasını korumak için altyapı yatırımlarının teşvik edilmesinin ve yeni stratejilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

BADEN-WÜRTTEMBERG EYALETİ OTOMOTİV İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

Baden-Württemberg, Almanya otomotiv sektörü için kritik öneme sahip. Çünkü ülkenin en büyük ve en güçlü otomotiv şirketlerinin merkezi bu eyalettedir.

Mercedes-Benz ve Porsche gibi dünyaca ünlü markalar ve otomotiv tedarik zincirinin en önemli firmalarından biri olan Bosch da bu bölgede faaliyet gösteriyor..

Baden-Württemberg sadece araç üretiminde değil, aynı zamanda araştırma ve geliştirme alanında da öne çıkıyor.

Elektrikli araç teknolojileri, otonom sürüş sistemleri ve otomotiv yazılımları gibi alanlarda yoğun Ar-Ge çalışmaları burada yapılıyor.

Ayrıca bölgedeki teknik üniversiteler ve mesleki eğitim sistemi, otomotiv sektörü için yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen yetiştiriyor.

Almanya’nın otomotiv ihracatının önemli bir kısmı bu eyaletten gerçekleştiği için Baden-Württemberg’de yaşanan ekonomik gelişmeler, Almanya ekonomisini doğrudan etkiliyor.