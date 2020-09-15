Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD’li milyarder Bill Gates 2021’in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 aşının tescil edilmesini beklediğini söyledi.

ABD’li milyarder Bill Gates, Alman gazetesi Bild’e koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Gates, biraz da şans yardımıyla 2021’in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 adet koronavirüs aşısının tescil edilmesini beklediğini açıkladı.

"14 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"

Bill ve Melinda Gates vakfı ile eşi ile birlikte aşı çalışmalarına destek veren Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, “7 milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugünekadar hiç yapılmadı” dedi.

Ayrıca Gates bunun, yeni strateji gerektiren acil bir durum olduğunu da belirterek, gelişmekte olan ülkelerde de aşının finansının ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini ve bu işin küresel olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi.

KOPMLO TEORİLERİNİ REDDETTİ

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle kendisi hakkında komplo teorileri de gündeme gelen Gates buna, “Küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunduğum için beni bundan sorumlu tutan insanların olması çok ironik” ifadeleriyle cevap verdi.