Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor

Microsoft'un sahibi Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde başarılı evliliğin sırrını açıklayan Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin işadamı Bill Gates ve Melinda Gates çiftinden şaşırtan bir hamle geldi.

27 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRME KARARI ALDI

Bill Gates ve Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çift, 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

"HAYATIMIZIN SONRAKİ AŞAMASINDA ÇİFT OLARAK BÜYÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Gates, açıklamasında "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini de kullandı.