Bill Gates’ten çarpıcı evlilik yorumu

ABD’li milyarder Bill Gates, katıldığı bir panelde Melinda Gates ile evliliğinin bitmesinin kendi suçu olduğunu gözleri dolarak söyledi.

Microsoft’un 65 yaşındaki kurucusu Bill Gates ile 27 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melinda Gates, 3 Mayıs’ta ayrıldıklarını açıkladı.

Boşanma sürecindeki eski çiftten Bill Gates, geçen hafta ABD’nin Idaho eyaletindeki Sun Valley’de (Güneş Vadisi) Allen&Co tarafından düzenlenen milyarderler için yaz kampına katıldı.

“HER ŞEYİ BATIRDIĞINI İTİRAF ETTİ”

Kampta basına kapalı gerçekleşen panelin soru-cevap bölümünde, ABD'li milyarderin boşanma sürecine değindiği ve 56 yaşındaki Melinda Gates ile ayrılmalarının nedeninin kendi suçu olduğunu söyledi.

Panelde yer alan bir katılımcı, “Bill Gates evliliğiyle ilgili her şeyi batırdığını itiraf etti. Boşanma olayında temel hatanın da kendisinden kaynaklandığını itiraf etti.” dedi.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ İMASINDA BULUNMADI

Bu açıklaması sırasında duygusallaşan Bill Gates’in gözlerinin dolduğunu belirten katılımcı, “Ancak Gates boşanmasının nedeni olarak evlilik dışı herhangi bir ilişkiyi ima etmedi.” diye konuştu.

Öte yandan Gates çiftinin boşanmasında en çok 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacakları hala çok merak ediliyor.

Ayrıca Bill Gates’in evlilik dışı ilişkileri de gündemden düşmüyor.