Bine yakın ebabil kuşları, evlerine tünedikleri aileyi şaşkına çevirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir aile, akşam yemeğinden döndükleri sırada ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Ailenin evi, ebabil sürüsü tarafından işgal edildi.

BACADAN GİRİP EVE TÜNEDİLER

Göçleri sırasında bölgeden geçen kuşlar evin etrafında toplanıp, bacadan aşağıya doğru ilerleyerek evin içine kadar girdi. Ev sahipleri tüm pencereleri ve kapıları açsa da kuşlar evi terk etmedi.

Binlerce göçmen kuş Amerikalı ailenin evini bastı

AİLE GECEYİ OTELDE GEÇİRDİ

Bunun üzerine çaresiz kalan aile, geceyi otelde geçirmek zorunda kaldı. Daha sonra evlerine dönen aile tüm kuş dışkılarını iki günde temizlediklerini belirtti.

"800'DEN SONRA SAYMAYI BIRAKTIK"

Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Açıklaması çok zor. Kendi gözlerinizle görmeden asla inanamazsınız. 800'den sonra saymayı bıraktık." ifadelerini kullandı.