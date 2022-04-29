Binlerce İngiliz askeri Avrupa’da konuşlanıyor

“Avrupa’nın güvenliğini sağlamak” amacıyla başlatılan tatbikatlar Finlandiya, Polonya ve Estonya’dan Kuzey Makedonya'ya kadar olan ülkeleri kapsayacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8 bin İngiliz Ordusu askerinin, bu yaz Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacağını duyurdu.

NATO güçleriyle birlikte yürütülen ve bazısı bu hafta başlayan tatbikatların Finlandiya, Polonya ve Estonya’dan Kuzey Makedonya'ya kadar olan ülkeleri kapsayacağı belirtildi.

“Avrupa’nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı”

İngiltere Savunma Bakanlığı, bahsi geçen tatbikatlara NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri (JEF) müttefikleri ve ortaklarından on binlerce askerinin de katılacağını vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace “Avrupa’nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu tatbikatlar, birliklerimizin Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak konuşlandırmalardan birinde bir dayanışma ve güç gösterisi içinde NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri genelindeki müttefikler ve ortaklarla güçlerini birleştirdiğini görecek.” ifadelerini kullandı.

“Saldırganlığı caydıracak”

Tatbikat Ok için Kraliyet Süvari Birliği, ABD, Letonya ve Estonya da dahil olmak üzere diğer ortakların katılımıyla Finlandiya Zırhlı Tugayı’na dahil olacak.

Mayıs ayında düzenlenecek Tatbikat Kirpi kapsamında Kraliyet Galler Savaş Grubu ve Kraliyet Tank Alayı, Estonya-Letonya sınırında, Fransız ve Danimarkalı askerler de dahil olmak üzere 18 bin NATO askerinin yanında tatbikat yapacak.

Sahra Ordusu Komutanı Korgeneral Ralph Wooddisse konuşlandırmayla ilgili yaptığı açıklamada “İngiliz Ordusunun profesyonelliği, eğitimi ve çevikliği ile birleşen konuşlandırmanın ölçeği, bu yüzyılda Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte saldırganlığı caydıracak.” dedi.

Polonya’daki tatbikat

Polonya’da devam eden Tatbikat Savunucu’ya 1.000 İngiliz askeri Polonya, Danimarka ve ABD dahil olmak üzere 11 ülkenin birlikleriyle devam edildiği ifade edildi.

Bu tatbikata, Almanya’daki NATO görevi yürüten Challenger 2 tankları ve zırhlı araçları da katılıyor.

Fransız, ABD, İtalyan ve Arnavutluk hava birlikleri katılıyor

Tatbikat hızlı Yanıt, Kuzey Makedonya’da 2 bin 500’ü İngiliz olmak üzere toplamda 4 bin 500 NATO askerinin katılımıyla bu hafta başladı.

DHA'nın haberine göre tatbikata İngiltere’nin yanı sıra Fransız, ABD, İtalyan ve Arnavutluk hava birlikleri katılıyor.