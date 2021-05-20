Kanatlı karıncalar, girdikleri evin zeminini sardı. Ev sahibi, manzara karşısında şaşkına döndü.

Vietnam'ın Lam Dong şehrinde adeta uçan karınca istilası yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binlerce kanatlı karıncanın bir evi kapladığı görüldü.

Kapıyı kapatmaya çalışıp karıncalara engel olmaya çalıştığı belirtilen ev sahibi, olay sırasında ailesinin de evde olduğunu söyledi.

KANATLI KARINCA İSTİLASI

Yerel basına göre, söz konusu Vietnamlı, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını kaydetti.

Birkaç saat sonra kanatlı karıncaların evden ayrıldığı aktarıldı.

Binlerce uçan karınca Vietnamlı adamın evini işgal etti ViDEO