Binyamin Netanyahu: 4 ülkeyle daha normalleşmeyi planlıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin daha önce yaptığı normalleşme anlaşmalarına yenilerinin ekleneceğini söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmayı Sudan ve Fas ile varılan mutabakatlar takip etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmayı planladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in Ynet televizyonuna verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"LİDERLERDEN BİRİYLE 45 DAKİKA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

BAE ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıklarını hatırlatan Netanyahu, "4 barış anlaşması yaptım, 4 tanesi de yolda. Onlardan (yapılacak barış anlaşması) biri hakkında dün akşam konuştum. Dün bölge liderlerinden biriyle 45 dakika telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN, KATAR, UMMAN, MORİTANYA...

Netanyahu, söz konusu 4 anlaşmanın hangi ülkelerle yapılacağı ve görüştüğü bölge liderinin kim olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, dün The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu aktarmıştı.