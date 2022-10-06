Binyamin Netanyahu, göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırıldı

Kasım ayındaki seçimler için kampanya yürüten 72 yaşındaki siyasetçi, hastanede gözetim altına alındı.

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, sinagogda fenalaştı.

Netanyahu, göğüs ağrısı şikayetiyle çarşamba günü Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kendisine uygulanan testlerin ardından geceyi hastanede gözlem altında geçiren Netanyahu, perşembe sabahı taburcu edildi.

Middle East Eye'ın haberine göre, Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Normal olan bir dizi testten geçti. Şimdi, kendini iyi hissediyor." denildi.

1 Kasım seçimleri için yarışıyor

72 yaşındaki siyasetçi, 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler için mücadele ediyor. Seçim, 4 yıldan kısa bir süre içinde 5'inci seçim olarak kayıtlara geçecek.

Son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun partisi Likud'ın önde olduğunu gösteriyor.

İsrail'de son anketlerden çıkan sonuç

Likud'un, 120 üyeli parlamentoda 30'dan fazla sandalyenin sahibi olacağı belirtiliyor.

Anketler ayrıca, ultra-Ortodoks partilerden ve aşırı sağdan müttefikler içeren sağ bloğun çoğunluk için gerekli 61 sandalyeye yakın olduğunu söylüyor.