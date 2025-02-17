Haberler



Dünya



Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı

Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı Hakkında açılan yolsuzluk suçlamasıyla onuncu kez hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi, davanın hakimleri tarafından reddedildi. Ayrıca hakimlerin, Netanyahu'dan savunmasını kısa yapmasını istedikleri kaydedildi.