Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı

DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı.
10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, onuncu kez duruşmada hazır bulundu.
NETANYAHU'NUN TALEBİ REDDEDİLDİ
Davanın hakimlerinin, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştuğu gerekçesiyle reddettiği ve yerine oturmasını istedikleri kaydedildi.
BAŞBAKANDAN SAVUNMASINI KISA YAPMASI İSTENDİ
Hakimlerin, Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını anımsattığı ve başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedikleri bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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