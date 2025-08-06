Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı'nın Gazze'nin işgali planına ilişkin tartıştığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planıyla ülkeyi bir tuzağa çektiğini söylediği aktarıldı.

Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik 'darbe girişimine öncülük ettiği' suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri savaşın ortasında neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

Ayrıca Zamir, Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan, "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajına da sert tepki gösterdi.

"İSTİFA TEHDİTLERİNİ KABUL ETMİYORUM"

Başbakan Netanyahu ise Zamir'e, "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam" ifadelerini sarf etti.

Gazze'nin tamamını işgal planıyla ülkeyi tuzağa çektiği yönünde Zamir'in kendisine yönelttiği eleştiriye cevaben Netanyahu, kabineye sunacağını söylediği planda iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği belirtildi.

KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edilmesi eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail basını, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarmıştı.