Donald Trump, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planına yorum yapmaktan kaçındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

"İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusuna Trump, "(İsrail'in) Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım" diye cevap verdi.

Trump, Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile birlikte çalıştıklarını ve bazı Arap devletlerinin de söz konusu gıda yardımlarına finansal katkı sağlayacağını ifade etti.

NETANYAHU'NUN GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL ETME PLANI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmek dahil yeni saldırı planları hazırladığı yönündeki haberler karşısında yorum yapmamayı tercih etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.