Binyamin Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız

Binyamin Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara karşılık veren İran'ı tehdit ederek, "İsrail, Hamaney rejiminin her yerini ve her hedefini vuracak" açıklamasında bulundu.