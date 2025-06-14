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Haber Merkezi

Ortadoğu’da gerilim tehlikeli bir eşiği geçti.

İsrail’in 13 Haziran gece yarısı İran’ın başkenti Tahran da dahil olmak üzere birçok kente düzenlediği hava saldırılarına İran misillemede bulundu.

Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'e yönelik başlatılan balistik füze saldırısında Savunma Bakanlığı dahil çeşitli yapılar hedef alındı.

"TAHRAN'A GİDEN YOL AÇILDI"

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin vurulmasının ardından “Tahran’a giden yolun açıldığını” iddia etti.

İSRAİL'DEN TEBRİZ'E SALDIRI

Bu açıklamalardan kısa süre sonra İsrail’in İran’ın kuzeybatısındaki Tebriz kentine yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Yerli ve yabancı haber kaynaklarından gelen son dakika gelişmelerine göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin (IAF) Tebriz’deki askeri hedefleri vurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Ordu ayrıca, Tebriz Havalimanı çevresine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıla ilişkin henüz bir can kaybı veya yaralanma bilgisi açıklanmadı.

İran medyası, Tebriz semalarında patlamalar duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini aktarıyor.

SALDIRININ DETAYLARI

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail’in Tebriz’deki askeri üsleri ve stratejik noktaları hedef aldığını iddia etti.

Yerel kaynaklar, özellikle Tebriz’in kuzeyindeki bir askeri hangarın vurulduğunu ve duman yükseldiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) bağlı kaynaklar, saldırılarda sivil kayıpların minimum düzeyde olduğunu, çünkü hedeflerin tamamen askeri bölgeler olduğunu öne sürdü.

"SERT KARŞILIK VERECEĞİZ"

İranlı yetkililer, saldırıya sert bir yanıt verileceğini duyurdu. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Ahmad Vahidi’nin “İsrail’in bu saldırganlığı karşılıksız kalmayacak,” dediğini aktardı.

İran’ın Tel Aviv’e yönelik önceki füze saldırılarının bir devamı olarak yeni bir misilleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.

Mehr Haber Ajansı, Tahran’daki hava savunma sistemlerinin Tebriz’e destek için devreye sokulduğunu duyurdu.

İSRAİL'DEN TEHDİT YAĞMURU

İran, saldırılara füzelerle karşılık verirken, Tel Aviv'de ve askeri üslerde büyük hezimete uğrayan İsrail ordusundan tehdit dolu bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

Katz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor, özellikle Tahran'da yaşayanların İsrail vatandaşlarına verilen bariz zararın ağır bedelini ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor. Hamaney İsrail iç cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak."