Binyamin Netanyahu mahkeme kararına rağmen Şin-Bet Direktörü'nü görevden alacak

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevde kalamayacağını kaydetti.

"Ronen Bar, Şin-Bet'in başında kalmayacak, iç savaş olmayacak" diyen Netanyahu, İsrail'in demokratik bir devlet olarak kalacağını iddia etti.

Netanyahu, Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirmişti.

Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmiş, Bar ise Netanyahu'yu kişisel davranmakla suçlamıştı.

YÜKSEK MAHKEME DONDURMA KARARI VERDİ

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu'nun Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondurmuştu.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.