Binyamin Netanyahu'dan Yemen’e saldırıları sürdürecekleri tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenledikleri hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının 'bedelini ağır bir şekilde zor yoldan öğrendiği' tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların ardından Husilerin karşılık olarak balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Sana'da hedef aldıkları Başkanlık Sarayı'nı yıktıklarını iddia etti.

Katz, "İsrail ordusu, Yemen'deki Husi cumhurbaşkanlığı sarayını yerle bir etti ve yakıt depolarına, elektrik santrallerine saldırdı" ifadelerini kullandı.

Yemen'e hava ve deniz ablukası uygulamaya devam ettiklerini belirten Katz, Husilere ait altyapıyı vurmaya devam edeceklerini savundu.

İSRAİL'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

İsrail savaş uçakları Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, başkent Sana'da Yemen petrol şirketine, yakıt deposuna düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 35 kişi yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.