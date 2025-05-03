Binyamin Netanyahu'nun güvenlik önlemleri benzeri görülmemiş seviyeye çıkarıldı

AA & Ensonhaber

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet, yeni teknolojik cihazlarla Başbakan Binyamin Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik tedbirlerini herkesin fark edebileceği düzeyde artırdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ileri teknoloji güvenlik kameraları ve termal vücut tarayıcı cihazlar başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlarla Netanyahu'nun çevresinde benzeri görülmemiş seviyede güvenlik önlemi alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun korumalarının yüzlerini gizlemek için maske taktığı, ayrıca ayakkabıların denetlenmesini sağlayan cihazlar kullandıkları belirtildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYİYOR

Herzl Dağı'ndaki anma töreninde Netanyahu'nun alışılmadık bir seramik kurşun geçirmez yelek giydiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun katılımını son anda iptal ettiği ödül töreninde ise kameralar hariç diğer cihazlar devreye alınmadı.

İDDİALAR REDDEDİLMEDİ

Bunun yanında etkinliklere katılanlar ilk kez güvenlik sorgulamasından geçirildi, üstleri arandı ve bazılarından kipalarını çıkarmaları istendi.

Bazılarının da güvenlik kontrolü sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde Şin-Bet'in iddiaları reddetmediği ve "Güvenlik düzenlemeleri hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulunduğu kaydedildi.