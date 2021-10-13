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    BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Atatürk'ün Evi'ne ziyaret

    Almanya'da koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.
    • AA
    • 13.10.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 18:56
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    BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Atatürk'ün Evi'ne ziyaret

    Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

    ANI DEFTERİNE YAZDILAR

    Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:

    "TÜRK KÖKENLİ BİLİM İNSANLARI OLARAK BİZLER İÇİN BİR ONURDUR"

    "Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."

    BioNTech in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin den Atatürk ün Evi ne ziyaret #1

    ATATÜRK'ÜN SELANİK'TE DOĞDU EV MÜZE OLARAK ZİYARETÇİLERE AÇIK

    1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.

    BioNTech in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin den Atatürk ün Evi ne ziyaret #2

    BioNTech in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin den Atatürk ün Evi ne ziyaret #3

    BioNTech in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin den Atatürk ün Evi ne ziyaret #4

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