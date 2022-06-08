Bir sonraki küresel sağlık krizi gıda kıtlığı olacak uyarısı

Konuyla ilgili uzman, yetersiz beslenmenin, insanları mevcut hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebileceğine dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı, küresel pazarlarda tahıl eksikliğinin yaşanmasına yol açtı.

Karadeniz limanlarında Ukrayna'ya ait olan ve dünya piyasalarına sunulmayı bekleyen 20 milyon tonun üzerinde tahıl olduğu belirtiliyor.

"Milyonların ölümüne neden olabilir"

Avrupa Birliği (AB), tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı işaret ederken, tırmanan gıda eksikliğinin, dünya için koronavirüs salgınıyla aynı derecede sağlık tehdidine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Cenevre merkezli AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele için Küresel Fon'un İcra Direktörü Peter Sands, kısmen Ukrayna'daki savaşın yol açtığı artan gıda ve enerji fiyatlarının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak milyonların ölümüne neden olabileceğini söyledi.

"Mevcut hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor"

Sands, Reuters'a verdiği demeçte, "Yiyecek kıtlığı iki şekilde çalışıyor. Birincisi, gerçekten açlıktan ölen insanların trajedisini yaşıyorsunuz.

İkincisi, çoğu zaman çok daha fazla sayıda insanın yetersiz beslendiği ve bunun da onları mevcut hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiği gerçeği." ifadelerini kullandı.

"Aynı derecede ölümcül olabilir"

Sands, gıda kıtlığının her ne kadar yeni belirtilerle ortaya çıkan bir patojen kadar iyi tanımlanamasa da aynı derecede ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle 15 milyon insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini tahmin ediyor.

"Tahıl ticaretindeki kıtlığın sorumlusu Rusya"

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna limanlarında devam eden ablukasının, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın Ukrayna'da kalmasına yol açtığını söylemişti.

Borrell, "Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." diye konuşmuştu.