Birleşik Arap Emirlikleri heyeti, ilk temas için 22 Eylül'de İsrail'e gidecek

Birleşik Arap Emirlikleri heyeti, ilk temas için 22 Eylül'de İsrail'e gidecek

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de yapılmasının planlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail'den bir heyet ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililerle birlikte 31 Ağustos'ta BAE'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BAE'li yetkilileri resmi ziyaret için ülkesine davet etmişti.

BAE'nin İsrail ziyaretinin de tarihi belli oldu.

İLK HEYET 22 EYLÜL'DE İSRAİL'E GİDECEK

Haaretz gazetesindeki haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE)'den bir heyetin, resmi ziyaret kapsamında 22 Eylül'de İsrail'e gelmesinin beklendiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesinlik kazanmadığı ifade edildi.

Gazete, heyette yer alacak BAE'li yetkililerin görevleri ve isimleri hakkında ise bilgi verilmediğini kaydetti.