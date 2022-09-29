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    Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var

    Birleşmiş Milletler Koordinatörü Tor Wennesland, dün açıklama yaparak Cenin’deki İsrail ordusunun operasyonu sırasında çıkan çatışmada 4 Filistinlinin öldüğünü ve 40’dan fazla yaralı olduğunu duyurdu.
    • 29.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:49
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    Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var

    Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland açıklamasında, "Bugün, İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonu sırasında silahlı çatışmalarda dört Filistinli öldürüldü. 40'tan fazla yaralı var. İşgal altındaki Batı Şeria'daki bu olumsuz gidişattan ve artan istikrarsızlıktan derinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Wennesland tarafları, sivil nüfusun günlük yaşamlarına zarar veren bir durumdan kaçınmak için tüm çabayı göstermeye çağırdı.

    İsrail resmi açıklamada bulundu

    İsrail güçleri (IDF) resmi hesabından olaya dair dün yapılan açıklamada, silahlı saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Kampında operasyon düzenlediklerini belirtti.

    İsrail, "Bu sabah Cenin Kampındaki operasyon faaliyetleri sırasında, çok sayıda şüpheli, IDF askerlerini hedef almak için evlerine ateş açtı ve patlayıcıları patlattı." açıklamasını yaptı.

    Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var #1

    Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli öldü, 40’tan fazla yaralı var #2

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