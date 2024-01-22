Bloomberg: Meloni, Türkiye'yle bağlarını güçlendirmek istiyor Türkiye ve İtalya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasındaki görüşme sonrası yeni hedefler belirledi. İlişkilerin güçlenmeye devam ettiği belirtilerek, ikili ticarette 30 milyar euro planına vurgu yapıldı.

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ensonhaber.com

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Meloni, dünyaca ünlü Kapalıçarşı'yı gezmeyi de ihmal etmedi.

Meloni'nin Türkiye ziyareti, hem İtalya hem de ABD'de yankılandı.

İlişkiler güçleniyor

Sky televizyonunun İtalyanca yayın organı, "İtalya-Türkiye ilişkileri güçleniyor" diye yazdı. İsmi açıklanmayan İtalyan kaynaklara işaret edilen haberde, şöyle denildi:

İki ortak ülke, dost ve müttefik arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi: Meloni ile Erdoğan arasındaki görüşme, bu amaca da hizmet etti.



İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi: siyasi ve savunma, ekonomik ve kültürel...

Türkiye'yle bağlarını ilerletmeyi amaçlıyor

ABD merkezli Bloomberg, Başbakan Meloni'nin, G7 dönem başkanı olarak Ankara ile bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Meloni'nin, ülkesi İtalya'nın G7 liderliğini devralmasının ardından ilk resmi yurt dışı gezisi kapsamında İstanbul'u ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

İki ticarette 30 milyar euro hedefi

Türkiye ve İtalya'nın, 25 milyar euro olan ikili ticareti, 2030'da 30 milyar euroya çıkarmayı hedeflediği belirtilerek şu notlar paylaşıldı:

Savunma anlaşmaları arasında küresel çapta havacılık ve güvenlik alanında çalışan İtalyan Leonardo SpA da yer alabilir.



Göç konusu da gündemdeydi. Her iki ülke, Libya ile iş birliğini güçlendirecek bir anlaşmaya varmak istiyor.

Yazdan önce anlaşma beklentisi

İtalyan medyasına göre, Türkiye, İtalya ve Libya, gelecek yazdan önce göç konusunda mutabakata varabilir.