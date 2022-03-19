BM 2022 raporuna göre, Dünya'nın en mutlu ülkeleri açıklandı

BM 2022 raporuna göre, Dünya'nın en mutlu ülkeleri açıklandı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayınladı.

Dünya'nın en mutlu ülkeleri belli oldu.

BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda en mutlu ülke seçilen Finlandiya, bu yılda sırasını kimseye kaptırmadı.

Böylece Finlandiya, üst üste 5. kez Dünya'nın en mutlu ülkesi seçilmiş oldu.

2022 raporuna göre Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu.

İşte Dünya'nın en mutlu ülkeleri arasında yer alan ilk 20 ülke:

1. FİNLANDİYA

2. DANİMARKA

3. İZLANDA

4. İSVİÇRE

5. HOLLANDA

6. LÜKSEMBURG

7. İSVEÇ

8. NORVEÇ

9. İSRAİL

10. YENİ ZELANDA

11. AVUSTURYA

12. AVUSTRALYA

13. İRLANDA

14. ALMANYA

15. KANADA

16. ABD

17. İNGİLTERE

18. ÇEK CUMHURİYETİ

19. BELÇİKA

20. FRANSA