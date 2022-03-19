Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
613.545
2.70%
BTXN Coin
39.30
0.76%
Bitexen
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C
    BM 2022 raporuna göre, Dünya'nın en mutlu ülkeleri açıklandı

    BM 2022 raporuna göre, Dünya'nın en mutlu ülkeleri açıklandı

    Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 04:07
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 04:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya'nın en mutlu ülkeleri belli oldu.

    BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda en mutlu ülke seçilen Finlandiya, bu yılda sırasını kimseye kaptırmadı.

    Böylece Finlandiya, üst üste 5. kez Dünya'nın en mutlu ülkesi seçilmiş oldu.

    2022 raporuna göre Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu.

    İşte Dünya'nın en mutlu ülkeleri arasında yer alan ilk 20 ülke:

    1. FİNLANDİYA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #1

    2. DANİMARKA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #2

    3. İZLANDA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #3

    4. İSVİÇRE

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #4

    5. HOLLANDA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #5

    6. LÜKSEMBURG

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #6

    7. İSVEÇ

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #7

    8. NORVEÇ

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #8

    9. İSRAİL

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #9

    10. YENİ ZELANDA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #10

    11. AVUSTURYA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #11

    12. AVUSTRALYA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #12

    13. İRLANDA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #13

    14. ALMANYA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #14

    15. KANADA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #15

    16. ABD

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #16

    17. İNGİLTERE

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #17

    18. ÇEK CUMHURİYETİ

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #18

    19. BELÇİKA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #19

    20. FRANSA

    BM 2022 raporuna göre, Dünya nın en mutlu ülkeleri açıklandı #20


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Trmedia

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Aydın'da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı
    İç Haber

    Aydın'da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atladı

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı
    Dünya

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı

    Görüş Bildir