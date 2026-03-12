BM, İran savaşının bilançosunu açıkladı: 3,2 milyon sivil yerinden edildi

Orta Doğu ateş çemberinde...

28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan İran savaşı devam ediyor.

Çevre coğrafyalara hızla yayılan ve sivillerin de yaşamını yitirdiği savaşa ilişkin veriler paylaşılıyor.

3.2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından bir açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana 3,2 milyon kişi yerinden edildi.

"İNSANİ İHTİYAÇLAR HIZLA AZALIYOR"

Yapılan açıklamada, "Kriz gelişirken aileler bir anda evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor.

Düşmanlıklar devam ettikçe bu rakamın artması muhtemeldir ve bu durum insani ihtiyaçlarda endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor" denildi.