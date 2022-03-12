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    BM: Afganistan'ın dondurulan varlıkları serbest bırakılsın

    Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan halkının ekonomik acılarının dindirilmesi için ülkenin yurt dışındaki dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 05:57
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    BM: Afganistan'ın dondurulan varlıkları serbest bırakılsın

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye ilişkin gözlemlerini paylaştı.

    "AFGANİSTAN'DAKİ EKONOMİK VE İNSANİ KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU BULUNMASI TALEP EDİLDİ"

    Ziyareti sırasında Taliban yetkilileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler ve kamu çalışanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Bachelet, "Görüştüğüm herkes bana ülkenin durumunun aciliyetinden bahsetti. Afganistan'daki ekonomik ve insani krizden çıkış yolu bulunması için fiili yönetimle masaya oturulmasını talep ettiler." ifadelerini kullandı.

    Bachelet, ülkede kadınlara yönelik adaletsizliğin sürdüğünü ve kadınların eğitim hakkına dair Taliban'ın vaatlerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

    BM: Afganistan ın dondurulan varlıkları serbest bırakılsın #1

    "VARLIKLARI SERBEST BIRAKMA VE YAPTIRIMLARI HAFİFLETME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

    Afganistan'a yönelik ekonomik yaptırımların halkta yol açtığı feci sonuçların bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Uluslararası camiaya şimdiye kadar atılan adımları ileri taşıyarak insanların gereksiz yere çektiği çileyi dindirmek için varlıkları serbest bırakma ve yaptırımları hafifletme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

    Bachelet, Afganistan ekonomisine maddi destek verilmediği sürece milyonlarca vatandaşın ekonomik acılar çekmeyi sürdüreceği uyarısında bulundu.

    ABD hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu 9,4 milyar dolarlık ulusal rezervlerini dondurmuştu.

    BM: Afganistan ın dondurulan varlıkları serbest bırakılsın #2


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