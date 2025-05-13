BM: Dünyada 83,4 milyon kişi 'ülke içinde yerinden edilmiş' olarak yaşıyor

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), Cenevre merkezli İç Göç İzleme Merkezi'nin (IDMC) '2025 Küresel İç Göç Raporu' verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerdeki çatışmaların çok fazla yerinden edilmeye yol açmaya devam ettiği belirtildi.

IDMC'nin yeni yayımladığı Küresel İç Göç Raporu 2025'e göre, geçen yılın sonu itibarıyla dünya genelinde 83,4 milyon kişinin 'ülke içinde yerinden edilmiş' halde yaşadığı ifade edilen açıklamada, sadece geçen yıl çatışmalar nedeniyle 20,1 milyon yeni iç göç görüldüğü aktarıldı.

YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİ SAYISININ REKOR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklamada, bunların 9,1 milyonunun Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olduğu bildirildi.

2023 yılında yerinden edilmiş kişi sayısının 75,9 milyon olduğu hatırlatılan açıklamada, geçen yıl bu rakamda 7,5 milyonluk artış yaşandığı ve bunun da bir rekor olduğu kaydedildi.

"AFETLER, ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMENİN BAŞLICA SEBEPLERİNDEN"

Açıklamada, doğal afetlerin 2024'te ülke içinde yerinden edilmenin başlıca itici gücü olmaya devam ettiği vurgulanarak, geçen yıl 45,8 milyon kişinin afetler nedeniyle yerinden edildiğine ve bunun da ayrı bir rekor olduğuna işaret edildi.

Afetlerden etkilenen insanların çoğunun yıl içinde evlerine dönebildiği ancak 9,8 milyon kişinin gittikleri yerde yaşamaya devam ettiği vurgulandı.

"BU RAKAMLAR AÇIK BİR UYARIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bu rakamlar açık bir uyarıdır. Cesur ve koordineli bir eylem olmadan, kendi ülkeleri içinde yerinden edilen insanların sayısı hızla artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.