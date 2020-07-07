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- BM: Esad İdlib'de savaş suçu işledi
BM: Esad İdlib'de savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
- AA
- 07.07.2020 - 15:04
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
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